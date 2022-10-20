Певица Ани Лорак прекращает творческую деятельность в России

Фото: АГН Москва

Украинская певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, завершает творческую деятельность в России. Об этом стало известно в четверг, 20 октября.

Ранее исполнительница анонсировала турне, в афише которого не было российских городов.

Как отмечается, Федеральная налоговая служба ликвидировала компанию ООО «Ани Лорак Продакшн», поэтому артистка больше не сможет выпускать новые песни и снимать клипы в России, передает ЦСН.

До этого сообщалось, что концерты Лорак в Европе отменили по просьбе недовольных украинцев. В анонсе тура на официальном сайте девушка охарактеризовала себя как «самую титулованную певицу Украины», что возмутило украинскую прессу.

5 октября сообщалось, что украинские певицы Анна Седокова, Таисия Повалий и Ани Лорак вошли в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Черный список был утвержден ведомством 30 сентября. Помимо трех артисток, в него также попала украинская телеведущая Регина Тодоренко.