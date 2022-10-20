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Предприниматели смогут открыть два пункта проката в парке «Красная Пресня»

Елена Самойлова
Город
Предприниматели смогут открыть два пункта проката в парке «Красная Пресня»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, парк Красногвардейские пруды Карта всех событий

Москва выставила на торги права на открытие двух пунктов проката в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» парка «Красная Пресня». Об этом в четверг, 20 октября, сообщил руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Павильоны площадью 55 квадратных метров каждый имеют удачное расположение. Первый находится у Звенигородского шоссе, рядом с детской площадкой, спортивными и пешими маршрутами посетителей. Второй — лодочная станция — на берегу Нижнего Красногвардейского пруда, — рассказал он.

Щербаков уточнил, что сооружения уже установлены. С победителями аукциона будет заключен договор на пять лет, вести торговую деятельность в павильонах разрешается каждый год с 1 мая по 1 октября.

Отмечается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели могут отправить заявки до 28 октября. Торги пройдут в онлайн-режиме 2 ноября на площадке «Росэлторг», говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого город выставил на торги два земельных участка площадью 52 и 110 соток под строительство торгового и бытового объектов в Южном Бутове и Новогирееве.

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