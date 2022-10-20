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Сенатор Святенко: Спрос на кадры разной квалификации в Москве сохраняется на высоком уровне

Александр Афонин
Город
Сенатор Святенко: Спрос на кадры разной квалификации в Москве сохраняется на высоком уровне
Фото: Пресс-служба Совфеда

В столице сохраняется высокий спрос на кадры разной квалификации — в городской базе вакансий можно найти до 400 тысяч предложений. Об этом в четверг, 20 октября, сообщила сенатор России — представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

— Рынок труда в Москве является самым активным по стране, и найм ведется постоянно: в базе службы занятости москвичам доступны около 400 тысяч вакансий, которые собраны из различных источников. Это позволяет дать соискателю больше вариантов, оценить предложение на рынке, найти лучшие опции для трудоустройства, — сказала она.

По словам сенатора, стабилизация рынка труда является одним из важнейших направлений деятельности городских властей. С вводом санкций ограничения коснулись многих сфер. Не исключением стало и трудоустройство. Несмотря на это, экономика Москвы показала свою устойчивость и адаптивность, благодаря чему пессимистические сценарии не сбылись.

Важную роль в стабилизации сыграло закрепление трудовых прав мобилизованных и добровольцев, которые утвердили важные для работников положения. Святенко отметила, что адаптация и трансформация рынка труда будут продолжаться, передает агентство городских новостей «Москва».

3 октября Святенко сообщила, что с начала текущего года более 40 тысяч москвичей посетили тренинги и консультации центра «Моя карьера» по развитию «гибких» навыков. По ее словам, подобный результат говорит о росте популярности подобных знаний в сложных жизненных ситуациях.

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