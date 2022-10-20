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Депутат МГД Орлов: Выявление и восстановление ветхих зданий в Москве является вопросом безопасности

Елена Самойлова
Город
Депутат МГД Орлов: Выявление и восстановление ветхих зданий в Москве является вопросом безопасности
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Выявление и восстановление ветхих зданий в столице является вопросом безопасности. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгордумы, председатель Комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Парламентарий привел актуальные данные Госинспекции по недвижимости, согласно которым в городе насчитывается до 3,5 тысячи зданий в неудовлетворительном состоянии.

— Своевременное их выявление и работа с собственниками, которые обязаны привести конструкции в порядок, — это большой пласт работы, от нее зависит безопасность и тех, кто живет или работает внутри здания, и тех, кто каждый день ходит, ездит мимо. Игнорировать эти вопросы нельзя, — сказал Орлов.

Депутат подчеркнул, что каждое здание является частью архитектурного ансамбля и городского ландшафта Москвы. По этой причине важно вовремя заниматься восстановлением аварийных объектов, даже если они не имеют исторической ценности. Орлов пояснил, что в случаях, когда сооружение можно реконструировать, создается детальная дорожная карта для помощи собственнику в проведении необходимых работ. Однако бывает и так, что вопрос о приведении здания в нормативное состояние или его сносе решается в суде.

— Это необходимо, если собственник не идет на контакт. Такое поведение трудно характеризовать иначе как безответственность, ведь речь идет о базовой безопасности в городе, — цитирует парламентария агентство городских новостей «Москва».

С января по сентябрь текущего года в Москве привели в порядок 122 ветхих здания, при этом 186 аварийных объектов были демонтированы.

Депутаты МГД ветхие и аварийные дома Москва
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