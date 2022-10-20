Браконьеров из Москвы задержали за отстрел дикого оленя

В Подмосковье полиция задержала троих браконьеров с поличным. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 20 октября.
По ее словам, во время ночного патрулирования по Можайскому городскому округу сотрудники ГИБДД заметили недалеко от деревни Сокольниково припаркованную на обочине иномарку и решили проверить документы у ее владельцев.
В машине находилось трое мужчин. При разговоре с инспекторами они сильно нервничали, чем вызвали подозрение. Сотрудники правоохранительных органов решили досмотреть автомобиль. В результате обыска в багажнике были обнаружены два ящика с разделанной тушей животного, карабин и патроны к нему, четыре ножа и топор с бурыми следами, похожими на кровь.
Троих подозреваемых, жителей Москвы, доставили в отделение для разбирательства. Там во время допроса мужчины рассказали, что мясо является тушей дикого оленя, которого те незаконно подстрелили.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Браконьеров заключили под стражу.
Другая история, связанная с промыслом, произошла в Новой Москве 13 октября. Грибник споткнулся в лесу и упал на собственный нож.