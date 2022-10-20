Стало известно, кого нельзя пускать домой в ночь на Хеллоуин

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Хеллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне Дня всех святых. Этот праздник все чаще отмечают и в России. О суевериях, связанных с этим праздником, рассказали организаторы мероприятий и корпоративов.

Так, в эту ночь нельзя оставлять в доме котов, а уж тем более пускать в квартиру черного кота. Коты считаются проводниками духов, поэтому иностранцы придерживаются приметы и стараются не пускать животное в дом.

Главные атрибуты праздника — большие тыквы, в которых вырезают глаза и рот. Также многие приобретают устрашающие костюмы, которые могут напугать или же повеселить гостей вечеринки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что общие расходы на Хеллоуин в США вырастут почти на 5 процентов — до рекордных 10,6 миллиарда долларов, передает ФАН.

Хеллоуин — антихристианский праздник, а посещать подобные мероприятия для верующего человека — бездумное действие. Такое мнение высказал клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).