Священники рассказали, можно ли верующим праздновать Хэллоуин

Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

Хэллоуин — антихристианский праздник, а посещать подобные мероприятия для верующего человека — бездумное действие. Такое мнение высказал клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

По утверждению священника, Хэллоуин в наши дни не имеет отношения ни к религии, ни к истории западных народов, ни к язычеству, а«присущее человеку стремление к инобытию и сверхъестественному выражается тут в нехристианской реальности, даже в оккультном, магическом».

Иеромонах также указывает, что Хэллоуин никак не связан с нашими культурными традициями, мы «слизали» этот праздник у американцев.

— От посещения этого праздника люди, безусловно, теряют – духовное, национальное сознание и просто сознание, — считает Макарий.

Генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов придерживается иного мнения. Он напомнил происхождение и главную идею Хэллоуина: перед Днем всех святых нечистая сила должна обратиться в бегство, поэтому распространены ритуалы, где ее высмеивают, в том числе наряжаясь в костюмы.

Верующие католики не обязаны участвовать в праздновании Хэллоуина, но если они это делают, необходимо реализовать христианский смысл праздника, рассказал Горбунов РИА Новости.

Ранее эксперты рассказали о полезных свойствах тыквы — одного из главных элементов празднования Хэллоуина.

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