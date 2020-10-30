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Храм святого Людовика в Москве будет временно закрыт
Фото: facebook.com / Архиепархия Божией Матери в Москве

Храм святого Людовика в Москве будет временно закрыт

Евгения Звощик

Общество
Россия, Москва, улица Малая Лубянка, 12/7с8Карта всех событий

Католическая церковь святого Людовика на Малой Лубянке в Москве будет закрыта в период с 1 по 4 ноября в связи с несанкционированными действиями у посольства Франции в столице, это будет сделано для обеспечения безопасности прихожан. Об этом сообщается на официальной странице «Архиепархия Божией Матери в Москве» в соцсети Facebook.

Отмечается, что соответствующее решение принял митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци.

Протесты у посольства Франции в Москве

29 октября у здания посольства Франции в Москве собралась группа протестующих против карикатур французского журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В тот же день неизвестный напал с ножом на охранника французского консульства в Джидде (Саудовская Аравия).

Протесты прошли на фоне высказываний Макрона об исламе после жестокого убийства учителя истории и географии в пригороде Парижа. Преподаватель на уроке, посвященном свободе слова, продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo пять лет назад. После произошедшего Макрон предупредил, что власти страны «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций» и не запретят публиковать карикатуры.

Спустя несколько недель после убийства французского учителя вооруженный ножом мужчина убил в Ницце троих человек недалеко от церкви Нотр-Дам. Макрон заявил, что нападения в Ницце являлись террористической атакой.

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