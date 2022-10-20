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Депздрав Москвы назвал сообщения об операционных в бомбоубежищах ложными

Лейла Алиева
Город
Депздрав Москвы назвал сообщения об операционных в бомбоубежищах ложными
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Информация о том, что в столичных больницах оборудуют операционные в бомбоубежищах, — фейк. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

— Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при больницах бомбоубежищах, является ложной и не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Там же уточнили, что распоряжений по данному вопросу департамент не распространял. Недавно в некоторых СМИ сообщалось о том, что столичные больницы якобы оборудуют операционные в бомбоубежищах, которые расположены при медицинском учреждении, пишет РИА Новости.

До этого Депздрав опроверг слухи о дефиците вакцин от ветрянки в московских поликлиниках. В пресс-службе сообщили, что медучреждения регулярно получают месячный запас вакцины против ветрянки. Более того, в госучреждениях имеется запас препарата до конца года.

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