Депздрав опроверг слухи о дефиците вакцин от ветрянки в поликлиниках Москвы

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Запаса вакцин от ветряной оспы в поликлиниках Москвы хватит до конца года. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

— Департамент здравоохранения Москвы обратил внимание на публикацию о том, что в столице якобы заканчиваются вакцины от ветряной оспы, и выступает с опровержением, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, столичные поликлиники регулярно получают месячный запас вакцины против ветрянки. Помимо этого, в госучреждениях имеется запас препарата до конца года.

При этом в департаменте выразили готовность проверить каждый случай, при котором пациент получил отказ в вакцинации от ветрянки, передает агентство городских новостей «Москва».

12 июля стало известно, что в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший молодой человек путешествовал по Европе и вернулся на родину из Португалии.

На данный момент он изолирован и находится в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая помощь, и в настоящее время болезнь не представляет опасности для его здоровья.

В пресс-службе Минздрава отметили, что возможность дальнейшего распространения вируса купирована. Ведомство также утвердило и направило в регионы рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.