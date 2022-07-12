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Минздрав направил в регионы методические рекомендации по борьбе с оспой обезьян

Елена Самойлова
Общество
Минздрав направил в регионы методические рекомендации по борьбе с оспой обезьян
Фото: shutterstock

Министерство здравоохранения утвердило и направило в регионы рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рекомендации предназначены для медицинских работников, организаторов здравоохранения и иных специалистов, работающих в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации оказания медицинской помощи пациентам.

— Оспа обезьян — это острое вирусное заболевание, профилактика включает меры, направленные на предотвращение распространения инфекции. К ним относятся соблюдение социальной дистанции, правил личной гигиены, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также проведение дезинфекционных мероприятий, — цитирует сообщение Минздрава Интерфакс.

Кроме того, в документе представлены имеющиеся данные об этиологии, патогенезе и патоморфологии заболевания, а также алгоритмы клинической диагностики оспы обезьян и маршрутизации пациентов как с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на него.

В ведомстве также отметили, что отечественная система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев заболеваний.

До этого сообщалось о выявлении первого случая оспы обезьян в России. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

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