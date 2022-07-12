Первый случай оспы обезьян зафиксировали в России

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В России зафиксировали первый случай оспы обезьян у человека. Заболевание было обнаружено у гражданина, вернувшегося из Европы. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что у мужчины были взяты все необходимые биоматериалы, которые направили для тестирования. По результатам анализа специалисты подтвердили инфицирование оспой обезьян.

Отмечается, что заболевший проживал один, а круг контактов был ограничен. На данный момент молодой человек изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме, а угрозы для жизни пациента нет, отметили в пресс-службе.

«Вечерняя Москва» собрала основную информацию об оспе обезьян и попыталась понять, стоит ли ее бояться жителям России. Важно отметить, что определенного лечения оспы обезьян или специальной вакцины от нее нет.