Что важно знать об оспе обезьян

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Случаи заражения оспой обезьян выявлены уже как минимум в 10 странах за пределами африканского континента. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренную встречу для обсуждения мер по борьбе с распространением нового заболевания. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию об инфекции и попыталась понять, стоит ли ее бояться жителям России.

По данным ВОЗ, оспа обезьян — это вирусный зооноз, то есть инфекционное заболевание, которым болеют животные и которое может передаваться от них к людям. Впервые этот вирус описали в 1950-е годы у лабораторных макак-крабоедов. Спустя 20 лет его обнаружили уже у людей в Африке: первый официально зарегистрированный случай болезни был выявлен у 9-летнего мальчика из Республики Конго.

Вплоть до недавнего времени оспа обезьян встречалась в основном в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Отсюда и две разновидности этого вируса — конголезская и западноевропейская. Считается, что конголезский вариант более опасен и имеет летальность около 10 процентов.

Основные факты об оспе обезьян:

передача инфекции преимущественно происходит воздушно-капельным путем при длительном контакте;

инкубационный период — от 6 до 16 дней, но в некоторых случаях болезнь может проявиться и через 21 день;

симптомы: слабость; лихорадка; головные боли; высыпания на лице, ладонях и ступнях (через 1–3 дня после начала лихорадки); увеличение лимфатических узлов;

летальность менее 10 процентов, большинство случаев смерти зафиксировано у детей раннего возраста.

Важно отметить, что определенного лечения оспы обезьян или специальной вакцины от нее нет. В XX веке для профилактики заболевания использовали вакцину против натуральной оспы, ее эффективность достигала 85 процентов. Однако этот препарат перестали производить после исчезновения натуральной оспы. В бюллетене ВОЗ говорится, что «оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня».

В беседе с «ВМ» врач-иммунолог Алексей Коновалов подчеркнул, что оспа обезьян чаще всего встречается у подростков, а у людей старше 20 лет — крайне редко:

— Болеют этой болезнью преимущественно в странах Африки. Риск глобального распространения вируса ничтожно мал. Для россиян болезнь, в принципе, не представляет опасности, так как большинство наших граждан вакцинированы от оспы. И о какой-либо пандемии говорить даже не приходится.

В начале мая в Роспотребнадзоре сообщили, что риск завоза оспы обезьян на территорию России крайне низок, чтобы избежать этого, принимаются все необходимые меры.

По состоянию на 20 мая случаи заражения оспой обезьян выявили в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции и Швеции.