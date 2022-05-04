Стоит ли бояться новых пандемий из-за изменения климата

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Американские ученые опубликовали в научном журнале исследование о риске межвидовой передачи вирусов в связи с изменением климата. В статье указывается, что из-за изменения температур разные виды животных вынуждены чаще мигрировать, поэтому возрастает риск передачи вирусов от них к людям. Распространение инфекций особенно высоко в регионах Азии и Африки, где большая плотность населения. О том, стоит ли человечеству боятся новых пандемий, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По словам ученого, глобальное потепление не приведет к появлению новой пандемии, так как инфекционные агенты по-разному реагируют на изменение климата.

Комментируя результаты исследования, собеседник «ВМ» отметил, что в проблеме передачи вирусов от животных к людям есть два аспекта. Первый связан с так называемыми зоонозами — инфекционными заболеваниями, которыми болеют животные (например, сальмонеллез, бруцеллез, бешенство и другие) и способные передаваться от них к людям. Притом что заболевания изучены, человек может ими заразиться при попадании в ареал распространения больных животных.

Вторая часть проблемы — инфекционные агенты, преодолевающие видовой барьер. В данном случае речь идет о болезнях, которыми ранее более только животные, но по неизвестной причине в какой-то момент они начинают заражать и людей. Подобное произошло с COVID-19, который ранее поражал только летучих мышей, а затем внезапно стал распространяться на людей.

При этом ни один из сценариев возникновения вируса напрямую не связан с изменением климата, отметил вирусолог.

— Изменение климата может сработать как в сторону увеличения ареала распространения инфекционных агентов, так и в сторону их сокращения, — объясняет Вознесенский. — По этой причине нельзя однозначно сказать, что климатические изменения приведут к серьезной проблеме с новыми возбудителями инфекций. Так что опасаться новой пандемии в связи с этим не стоит. Тот же COVID-19 показал, что он распространяется гораздо хуже, чем паника, которая его сопровождает.

Эксперт также напомнил, что в России постоянно ведется изучение болезней животных. Специалисты ветеринарного контроля, Россельхознадзора и Роспотребнадзора регулярно мониторят возможность преодоления возбудителями инфекционных болезней межвидового барьера.