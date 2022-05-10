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Иммунолог Коновалов рассказал, насколько опасна оспа обезьян для жителей РФ

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Коновалов рассказал, насколько опасна оспа обезьян для жителей РФ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, которое чаще всего фиксируется в африканских странах. Россиянам она не грозит, так как большинство жителей страны вакцинированы от нее. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-иммунолог Алексей Коновалов.

По словам эксперта, симптомы заболевания напоминают по своей характеристике натуральную оспу: у пациента возникают слабость, лихорадка, головные боли, специфические высыпания на коже:

— Оспа обезьян протекает намного легче и после ее лечения выздоравливают намного быстрее. Передаваться болезнь может от человека к человеку при тесном контакте. Но сам вариант этой болезни неопасен, летальных исходов за весь период наблюдения зафиксировано крайне мало.

Эксперт отметил, что по какой-то причине болезнь чаще выявляли у подростков, а у людей старше 20 лет — крайне редко:

— Болеют этим вирусом преимущественно в странах Африки. Риск глобального распространения болезни ничтожно мал. Для россиян вирус, в принципе, не представляет опасности, так как большинство наших граждан вакцинированы от оспы. И о какой-либо пандемии говорить даже не приходится.

В свою очередь в Роспотребнадзоре уже сообщили, что риск завоза оспы обезьян на территорию РФ крайне низок, чтобы избежать этого, принимаются все необходимые меры.

Между тем один из случаев заражения человека оспой обезьян зафиксирован в Великобритании. Больной, по данным СМИ, находится под наблюдением медиков.

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