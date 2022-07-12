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Минздрав России рассказал о состоянии первого пациента с оспой обезьян

Александр Афонин
Общество
Минздрав России рассказал о состоянии первого пациента с оспой обезьян
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Молодой человек, у которого выявили первый случай заболевания оспой обезьян в России, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ во вторник, 12 июля.

— Пациент с подтвержденной оспой обезьян в Санкт-Петербурге находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент болезнь не представляет опасности для его здоровья. Сегодня система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи пациентам с выявленным заболеванием, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что в России зафиксировали первый случай оспы обезьян у человека. Заболевание было обнаружено у гражданина, вернувшегося из Европы. На данный момент парень изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.

Позже Минздрав сообщил, что первое заражение оспой обезьян в России было выявлено в Санкт-Петербурге. В ведомстве отметили, что возможность дальнейшего распространения вируса купирована.

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