Первое заражение оспой обезьян в России выявили в Санк-Петербурге

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Первое заражение оспой обезьян в России было выявлено у молодого человека в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

По данным ведомства, парень ранее путешествовал по странам Европы. Вернувшись домой он обратился в больницу с характерной сыпью. Затем он сдал необходимые анализы, которые подтвердили заболевание. На данный момент жизни пациента ничего не угрожает.

Отмечается, что возможность дальнейшего распространения вируса купирована. Специалисты установили людей, которые контактировали с заболевшим, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что в России зафиксировали первый случай оспы обезьян у человека. Заболевание было обнаружено у гражданина, вернувшегося из Европы. На данный момент молодой человек изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.

Позже сообщалось, что министерство здравоохранения утвердило и направило в регионы рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Они предназначены для медицинских работников, организаторов здравоохранения и иных специалистов, работающих в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации оказания медицинской помощи пациентам.