Женщина забила насмерть сковородкой возлюбленного, поднявшего на нее руку

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Женщина забила возлюбленного насмерть сковородкой за то, что он ее ударил. Об этом стало известно в четверг, 20 октября.

Убийство произошло в Санкт-Петербурге на улице Пражской. 46-летний гражданин Белоруссии приехал к своей пассии — 44-летней местной жительнице. Они распивали алкоголь. В процессе застолья пара поссорилась. Мужчина ударил женщину ногой в живот, а она в отместку схватила сковородку и избила его до смерти, после чего пошла спать.

О произошедшем стало известно после того, как мать погибшего заявила в полицию о пропаже сына. По ее словам, наследник ушел к возлюбленной в гости и перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на адрес и обнаружили, помимо хозяйки, тело мужчины с окровавленным затылком.

Женщину задержали. Из ее квартиры изъяли семь сковородок для экспертизы. В ее отношении могут возбудить уголовное дело по статье «Убийство», сообщила «Фонтанка».

Другая история об убийстве сковородкой произошла в столице. В ходе бытовой ссоры 16-летняя девушка девять раз ударила прадеда сковородкой по голове, после чего мужчина скончался. Подозреваемую арестовали.