Суд арестовал убившую прадеда 16-летнюю девушку

Фото: СК РФ

Бабушкинский районный суд Москвы заключил под стражу 16-летнюю девушку, обвиняемую в убийстве собственного 85-летнего прадедушки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе судебной инстанции в субботу, 3 сентября.

— Бабушкинский районный суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 16-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 ноября 2022 года. Несовершеннолетней предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — заявили в суде.

Фото: Пресс-служба Бабушкинского районного суда Москвы

Трагедия произошла 31 августа. В ходе бытовой ссоры несовершеннолетняя девять раз ударила пенсионера сковородкой по голове, в результате чего мужчина скончался.

На допросе девушка во всем призналась, а также показала следователям и орудие убийства.