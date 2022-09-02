Пенсионера на северо-востоке столицы убила собственная внучка

Фото: пресс-служба СК РФ по городу Москве

Россия, Москва, Радужная улица Карта всех событий

Задержана подозреваемая по делу об убийстве 85-летнего москвича на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 2 сентября.

По ее словам, благодаря грамотной работе следователей и сотрудников уголовного розыска удалось выяснить, что найденного ранее в квартире жилого дома на Радужной улице 85-летнего пенсионера убила собственная внучка. К такому выводу специалисты пришли после просмотра записей с камер видеонаблюдения и допросов свидетелей.

Девушку задержали. На допросе она во всем призналась и раскаялась в содеянном. Подозреваемая сообщила, что ударила родственника ножом в ходе бытовой ссоры. Свои слова она подтвердила на проверке показаний на месте преступления, подробно рассказав о преступлении и указав орудие убийства.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время СК будет ходатайствовать перед судом для заключения девушки под стражу.

Тело погибшего обнаружили в квартире 31 августа. На теле пенсионера нашли множественные колото-резаные раны в области головы и туловища.