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Тело 85-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Москве

Георгий Соланович
Происшествия
Тело 85-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Москве
Фото: Telegram / Столичный СК
Россия, Москва, Радужная улица Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено по факту убийства 85-летнего мужчины в квартире в СВАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова в среду, 31 августа.

— Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к совершению преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, — сказала правоохранитель.

По данным СК, мужчину нашли в квартире жилого дома на Радужной улице. На теле убитого обнаружили множество колото-резаных ранений в области головы и туловища.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции, прибывшие из-за жалоб жителей дома на Судостроительной улице на отчетливый трупный запах, обнаружили в шкафу в квартире труп пожилого москвича. Проживавший вместе с погибшим сын не смог объяснить произошедшее сотрудникам правоохранительных органов.

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