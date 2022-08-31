Тело 85-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Москве

Фото: Telegram / Столичный СК

Россия, Москва, Радужная улица Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено по факту убийства 85-летнего мужчины в квартире в СВАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова в среду, 31 августа.

— Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к совершению преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, — сказала правоохранитель.

По данным СК, мужчину нашли в квартире жилого дома на Радужной улице. На теле убитого обнаружили множество колото-резаных ранений в области головы и туловища.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции, прибывшие из-за жалоб жителей дома на Судостроительной улице на отчетливый трупный запах, обнаружили в шкафу в квартире труп пожилого москвича. Проживавший вместе с погибшим сын не смог объяснить произошедшее сотрудникам правоохранительных органов.