Сын замуровал труп отца в шкафу с помощью монтажной пены

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Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Сын спрятал тело отца в шкафу и залил двери монтажной пеной на юге столицы. Об этом стало известно в среду, 31 августа.

Тело 85-летнего мужчины обнаружили после того, как соседи по этажу пожаловались в правоохранительные органы на сильный трупный запах из квартиры жилого дома на Судостроительной улице.

Полиция нашла тело пожилого мужчины в стенном шкафу, залитом монтажной пеной. После этого у правоохранителей появились вопросы к 53-летнему сыну погибшего, который проживал вместе с отцом.

Известно, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он не смог пояснить, что произошло в квартире, сообщает «МК».

Другое тело мужчины было обнаружено в собственной квартире 11 августа. К моменту обнаружения труп гражданина 1963 года рождения был мумифицирован.