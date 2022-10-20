Детей-актеров штрафовали за смех во время съемок «Гарри Поттера»

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», 2002

Детей-актеров, принимавших участие в съемках фильмов о Гарри Поттере «Философский камень» и «Тайная комната», штрафовали за смех на киноплощадке. Об этом написал актер Том Фелтон в своих мемуарах, сообщает издание Independent.

Автором идеи является режиссер Крис Коламбус. Мера была связана с большим количеством юных актеров, которые зачастую отвлекались от процесса. Планировалось, что введение штрафов позволит сконцентрировать их внимание на съемке и вести продуктивную работу.

— Каждый раз, когда кто-то из нас срывал дубль, нам давали красную карточку. Она означала, что мы должны были положить 10 фунтов в мешок. В конце съемок все деньги передавались на благотворительность. Это был хороший план, чтобы держать нас в узде, но он не всегда срабатывал, — поделился Фелтон.

Говоря о самом злостном нарушителе, актер отметил Руперта Гринта. По его словам, только за первые два дня съемок он мог отдать порядка 2,5 тысячи фунтов стерлингов.

Автор серии книг о приключениях Гарри Поттера Джоан Роулинг отличается своими традиционными взглядами на жизнь, за что уже несколько лет подвергается нападкам. Она поделилась, как справляется с критикой.