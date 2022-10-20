Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Детей-актеров штрафовали за смех во время съемок «Гарри Поттера»

Александр Афонин
Общество
Детей-актеров штрафовали за смех во время съемок «Гарри Поттера»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», 2002

Детей-актеров, принимавших участие в съемках фильмов о Гарри Поттере «Философский камень» и «Тайная комната», штрафовали за смех на киноплощадке. Об этом написал актер Том Фелтон в своих мемуарах, сообщает издание Independent.

Автором идеи является режиссер Крис Коламбус. Мера была связана с большим количеством юных актеров, которые зачастую отвлекались от процесса. Планировалось, что введение штрафов позволит сконцентрировать их внимание на съемке и вести продуктивную работу.

— Каждый раз, когда кто-то из нас срывал дубль, нам давали красную карточку. Она означала, что мы должны были положить 10 фунтов в мешок. В конце съемок все деньги передавались на благотворительность. Это был хороший план, чтобы держать нас в узде, но он не всегда срабатывал, — поделился Фелтон.

Говоря о самом злостном нарушителе, актер отметил Руперта Гринта. По его словам, только за первые два дня съемок он мог отдать порядка 2,5 тысячи фунтов стерлингов.

Автор серии книг о приключениях Гарри Поттера Джоан Роулинг отличается своими традиционными взглядами на жизнь, за что уже несколько лет подвергается нападкам. Она поделилась, как справляется с критикой.

Гарри Поттер Кино Дети Штрафы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте