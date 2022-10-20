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Часть денег с билетов на церемонию «Золотой граммофон» направят прифронтовым территориям

Василий Плиткин
Общество
Часть денег с билетов на церемонию «Золотой граммофон» направят прифронтовым территориям
«Золотой граммофон» / Фото: пресс-служба РМГ

Часть денег, вырученных от продажи билетов на церемонию вручения премии «Золотой граммофон» организаторы направят на благотворительность. В качестве гуманитарной помощи они будут переданы в адрес жителей присоединенных и прифронтовых территорий, наиболее нуждающихся в помощи.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе «Русской Медиагруппы», средства будут направлены нуждающимся гражданам прифронтовых и присоединенных территорий, в адрес медицинских учреждений прифронтовых городов, а также вынужденным переселенцам из Харьковской области.

— Несмотря на то, что Харьковская область не вошла в состав России, в ней проживает множество русскоговорящих людей, которым сегодня как никогда нужна поддержка, нужно чувство, что они не брошены и не одни, и «Русское Радио» считает своим долгом поддержать их, — говорится в сообщении.

Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» состоится 10 декабря на «ВТБ Арене». Почетными гостями станут семьи военнослужащих, которые получат бесплатные билеты.

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