Мэттью Перри рассказал, как едва не умер из-за передозировки наркотиков

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Американский актер Мэттью Перри несколько лет назад впал в кому и чуть не умер из-за передозировки наркотиков. Об этом он рассказал в интервью изданию People.

Пагубное пристрастие преследовало звезду сериала «Друзья» долгие годы. Вместе с наркотиками он употреблял и спиртные напитки, которые превратили жизнь актера в хаос. В результате запрещенные вещества навредили кишечнику актера, и Перри впал в кому на несколько недель. Последующие пять месяцев он провел в лазарете, где его подключили к аппарату ЭКМО.

Актер стал единственным, кто выжил, из пятерых тяжелобольных. После этого Перри проходил реабилитацию в течение девяти месяцев. Он признался, что до сих пор не верит в избавление от зависимости. Поэтому знаменитость уверен, что он выжил, чтобы сделать что-то действительно важное в этой жизни.

О своей бывшей наркотической зависимости смело рассказывает и российский певец Стас Пьеха. В эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» он признался, что эта пагубная привычка возникает из-за проблем в детстве, которые приводят к чувству напряжения. А наркотики и алкоголь помогают это напряжение не испытывать, что приводит к страшным последствиям.