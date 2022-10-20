Андрей Бочкарев: Мост через затон Новинки готов на три четверти

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, затон Новинки Карта всех событий

Мост через затон Новинки на территории бывшей промзоны ЗИЛ готов на три четверти. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На сегодня полностью возведены семь опор моста и подпорных стен, окончено сооружение всех временных опор для распределения нагрузки для дальнейшей надвижки пролетного строения. В целом строительная готовность моста оценивается в 75 процентов, — рассказал он.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что одновременно с возведением моста на территории бывшей промзоны ЗИЛ ведется устройство подъездной дороги длиной 1,2 километра. На сегодняшний день выполнено 980 метров земляного полотна, уложено 950 метров дождевой канализации. Кроме того, ведутся работы по устройству сетей связи, водопровода и укладке электрических кабелей.

До этого Бочкарев сообщил, что три строящиеся станции северо-восточного участка БКЛ станут пересадочными. Так, пассажиры смогут перейти с Большого кольца на Сокольническую, Калужско-Рижскую и Люблинско-Дмитровскую линии, а также на МЦД-2.