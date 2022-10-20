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Андрей Бочкарев: Три строящиеся станции северо-восточного участка БКЛ станут пересадочными

Елена Самойлова
Город
Андрей Бочкарев: Три строящиеся станции северо-восточного участка БКЛ станут пересадочными
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Три строящиеся станции северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро станут пересадочными. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 20 октября.

По его словам, пассажиры смогут перейти на Сокольническую, Калужско-Рижскую и Люблинско-Дмитровскую линии, а также на МЦД-2, что позволит планировать более удобные маршруты. Кроме того, пассажиры значительно сэкономят время в пути.

Заммэра отметил, что для направления потоков на станции «Сокольники» появится два перехода. Один из них будет вести из вестибюля красной ветки на станцию БКЛ, а через второй переход пассажиры попадут сразу на платформу радиальной линии, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство БКЛ уже подходит к концу. По его словам, на Большой кольцевой линии подземки будут работать сразу три электродепо, в том числе строящееся «Аминьевское».

Андрей Бочкарев добавил, что между БКЛ и электродепо «Аминьевское» появятся метромосты.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро Андрей Бочкарев
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