Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стилист Янковская может стать фигурантом уголовного дела

Степан Жирнов
Происшествия
Стилист Янковская может стать фигурантом уголовного дела
Фото: vk.com/elvirayankovskaya

Стилист Эльвира Янковская может стать фигурантом уголовного дела из-за продажи поддельных вещей люксовых брендов. Об этом стало известно в четверг, 20 октября.

Следователи установили в скандальной истории с продажей контрафактных аксессуаров дорогих брендов семь эпизодов с признаками мошенничества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, однако на данный момент оно заведено в отношении неустановленного лица. Не исключено, что Янковская стала жертвой мошенников и выступала посредником, сама того не подозревая. Известно, что стилист активно сотрудничает со следствием и дает показания.

Ущерб от ее деятельности оценивается в восемь миллионов рублей. Кроме заявлений в полицию, пострадавшие подали коллективный иск в суд, сообщает Telegram-канал «112».

История, о которой идет речь, разгорелась в августе этого года. Блогерши и модницы, пользовавшиеся услугами стилиста Янковской, обвинили эксперта по трендам в области моды в продаже поддельных вещей люксовых брендов.

Другая история с контрафактом произошла в Иванове. Сотрудники полиции пресекли продажу поддельных кроссовок бренда с мировым именем.

Знаменитости Следственный комитет Москва Расследования Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте