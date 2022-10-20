Стилист Янковская может стать фигурантом уголовного дела

Фото: vk.com/elvirayankovskaya

Стилист Эльвира Янковская может стать фигурантом уголовного дела из-за продажи поддельных вещей люксовых брендов. Об этом стало известно в четверг, 20 октября.

Следователи установили в скандальной истории с продажей контрафактных аксессуаров дорогих брендов семь эпизодов с признаками мошенничества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, однако на данный момент оно заведено в отношении неустановленного лица. Не исключено, что Янковская стала жертвой мошенников и выступала посредником, сама того не подозревая. Известно, что стилист активно сотрудничает со следствием и дает показания.

Ущерб от ее деятельности оценивается в восемь миллионов рублей. Кроме заявлений в полицию, пострадавшие подали коллективный иск в суд, сообщает Telegram-канал «112».

История, о которой идет речь, разгорелась в августе этого года. Блогерши и модницы, пользовавшиеся услугами стилиста Янковской, обвинили эксперта по трендам в области моды в продаже поддельных вещей люксовых брендов.

Другая история с контрафактом произошла в Иванове. Сотрудники полиции пресекли продажу поддельных кроссовок бренда с мировым именем.