Андрей Бочкарев: На месте бывшей промзоны «Октябрьское поле» построят пять домов и три социальных объекта за год

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На месте бывшей промзоны «Октябрьское поле» до конца следующего года построят пять домов и три социальных объекта. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Активные строительные работы продолжаются и в жилом квартале «Октябрьское поле», создаваемом в рамках редевелопмента бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. До конца 2023 года здесь планируется ввести в эксплуатацию пять из оставшихся восьми многоквартирных домов, поликлинику, детский сад и школу, — рассказал он.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что в пяти жилых домах будет расположено 1224 квартиры, школа рассчитана на 800 школьников, детский сад — на 100 мест. Корпус № 1 на 312 квартир введут в эксплуатацию до конца этого года, а другие четыре корпуса на 912 квартир — в третьем квартале 2023 года.

По словам генерального директора компании «РГ-Девелопмент» Татьяны Тихоновой, во всех четырех корпусах специалисты монтируют железобетонные конструкции, внутренние системы электроснабжения, освещения и окон.

Другие три участка бывшей промзоны «Северянин» реорганизуют в Свиблове. Благодаря осуществлению проекта в районе появится более 4,7 тысячи новых рабочих мест.