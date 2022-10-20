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Актриса Анна Большова сбила женщину насмерть в Калужской области

Степан Жирнов
Происшествия
Актриса Анна Большова сбила женщину насмерть в Калужской области
Фото: РИА Новости

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Об этом стало известно в четверг, 20 октября.

ДТП произошло ночью 14 октября, когда актриса ехала на своем Audi по деревенской неосвещенной дороге. Большова была в машине одна, алкоголем перед поездкой не злоупотребляла.

Актриса сама позвонила в полицию, а также вызвала скорую пострадавшей, но женщина скончалась еще до приезда врачей.

По предварительной информации, причиной смертельного ДТП стала низкая освещенность, из-за которой Большова не заметила пешехода в темноте, сообщает Telegram-канал Baza.

Анна Большова — заслуженная артистка РФ, актриса театра, кино и сериалов.

Еще одно смертельное ДТП произошло на юге столицы. Водитель грузовика погиб под собственным автомобилем.

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