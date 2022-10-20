Андрей Бочкарев: Площадь нового производства стройматериалов в Зеленограде составит 360 тысяч квадратных метров

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Производственный комплекс по выпуску строительной продукции, к проектированию которого приступил инвестор в Зеленограде, займет площадь 360 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса пояснил, что в планах создать крупное производство, работающее на нужды не только столицы, но и других регионов. Заммэра подчеркнул, что Москва оказывает системную поддержку строительной отрасли, особенно для создания условий для развития новых производств в сфере импортозамещения.

— Курс на импортозамещение в строительной отрасли был взят очень давно, и сегодня мы видим результаты: на 90–95 процентов в стройке используются отечественные материалы, — сказал Бочкарев.

В свою очередь генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин отметил, что на территории будущего индустриального парка разместятся высокотехнологичные предприятия. По его словам, одним из ключевых направлений станет развитие научного блока.

— Проектом будущего производственного комплекса также предусмотрены административные, демонстрационные и торговые площадки, — добавил Добашин.

До этого Бочкарев сообщил, что строящийся объект в Зеленограде станет первым в стране «тихим» заводом по производству строительных материалов.