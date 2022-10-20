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Расчлененное тело женщины обнаружили у мусорных баков в Якутии

Степан Жирнов
Происшествия
Расчлененное тело женщины обнаружили у мусорных баков в Якутии
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Республике Саха

В городе Якутске у мусорных баков обнаружили расчлененное тело. Об том сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Республике Саха в четверг, 20 октября.

Останки нашли у жилого дома на улице Лермонтова. На месте работает следственно-оперативная группа ведомства. Проводятся осмотр территории и прочие неотложные проверочные мероприятия, сообщил Telegram-канал «Следком Якутии».

По непроверенным данным, двое подозреваемых, которые пытались избавиться от трупа, уже задержаны.

Другое тело в полиэтиленовом пакете обнаружили на севере столицы. Хозяина квартиры забил насмерть молотком арендатор.

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