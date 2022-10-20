Адвокат рассказал, что грозит Анне Большовой за «смертельное ДТП»

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В Калужской области актриса Анна Большова насмерть сбила человека на пешеходном переходе. О том, что ей может грозить, «Вечерней Москве» рассказал адвокат Даниил Лунев в четверг, 20 октября.

По его словам, если будет доказана вина актрисы в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой причинение смерти пострадавшей по неосторожности, то по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ей грозит до четырех с половиной лет принудительных работ с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Однако суд может принять и более жесткую позицию. В этом случае Большовой может грозить уже до пяти лет лишения свободы.

— При возмещении ущерба потерпевшим, которыми, как правило, выступают родственники погибшего, а также при наличии хорошего, грамотного адвоката актриса может получить условный срок, — резюмировал Лунев.

ДТП, о котором идет речь, произошло ночью 14 октября в Калужской области. Анна Большова, двигаясь на иномарке по неосвещенной деревенской дороге, сбила женщину на переходе. Несмотря на то, что актриса вызвала пострадавшей скорую, пешеход скончался от полученных травм до прибытия медиков.