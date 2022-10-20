Мишустин поручил направить триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета

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Премьер-министр России поручил направить один триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации в четверг, 20 октября.

— Минфину России в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 10 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации... и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» направить средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета в объеме один триллион рублей, — говорится в документе.

Экономист и аналитик Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в ближайшие годы в России возможен дефицит бюджета, однако большой опасности эта ситуация не несет: государство будет искать способы компенсировать нехватку средств. Он отметил, что в случае наступления подобного исхода государство может взять деньги из Фонда национального благосостояния.