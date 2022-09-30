Экономист Разуваев объяснил, что означает для россиян дефицит бюджета

Фото: Вечерняя Москва

В ближайшие годы в России возможен дефицит бюджета, однако большой опасности эта ситуация не несет: государство будет искать способы компенсировать нехватку средств. Об этом «Вечерней Москве» рассказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

По словам собеседника «ВМ», дефицит бюджета означает, что расходы страны в каком-либо году превышают доходы.

— Минфин планирует, что в ближайшие годы будет дефицитный бюджет. У нас бывало по-разному. Как правило, в бюджет закладывали цены на нефть, которая изначально была намного ниже текущих котировок. Обычно нефть по итогу была дешевле, и все сходилось. Хотя в кризис 2008–2009 года и в 2020 году из-за коронавируса нефть была дешевле, чем было заложено в бюджете, — заметил эксперт.

В случае дефицита бюджета государство может взять деньги из Фонда национального благосостояния, отметил собеседник «ВМ». Можно покрыть разницу за счет облигаций федерального займа, заняв деньги у населения. Успешный опыт выпуска таких облигаций был в 2017 году, пояснил Разуваев.

Одной из мер при дефицитном бюджете может стать сокращение расходов, однако это плохо скажется на населении, подчеркнул экономист.

— Я уверен, что никакого секвестра (сокращения расходов) не стоит ждать, это будет ударом по социалке и спровоцирует глубокую рецессию. У нас хотели сделать секвестр в 1998 году, но, пока об этом думали, уже произошел дефолт. Но там вообще мало кто налоги платил, был системный кризис во всех отраслях. Секвестр — это плохо, Фонд национального благосостояния копили как раз на случай таких моментов, — рассказал аналитик.

По мнению Разуваева, уже весной Россия может договориться с Западом о разморозке российских резервов. Эти деньги тоже можно пустить на покрытие бюджетного дефицита, пояснил собеседник «ВМ».

Большие расходы бюджета России принесут Донбасс, Запорожье и Херсонская область, подчеркнул Разуваев.

— Надо понимать, что присоединение четырех новых территорий — очень серьезная нагрузка на бюджет. Там около восьми миллионов человек живет — это, по сути, Беларусь или Азербайджан. Впервые Россия сталкивается с присоединением такой большой территории, где нужны большие капиталовложения, — добавил эксперт.

29 сентября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит российского бюджета в нынешнем году может оказаться выше заложенных в бюджете 0,9 процента ВВП.