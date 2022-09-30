Силуанов допустил превышение дефицита бюджета текущего года

Фото: Пресс-служба Совфеда

Дефицит российского бюджета в нынешнем году может оказаться выше заложенных в бюджете 0,9 процента ВВП, заявил в минувший четверг, 29 сентября, министр финансов РФ Антон Силуанов.

В интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1» глава Минфина объяснил такую ситуацию новыми задачами, возникшими перед правительством. При этом он заверил, что все социальные обязательства перед гражданами на 2023-2025 годы будут выполнены.

Помимо этого, как подчеркнул руководитель ведомства, будут профинансированы и новые задачи, в том числе обеспечение технологического суверенитета, поддержка бизнеса и развитие инфраструктуры. Силуанов добавил, что в бюджет заложены и средства на восстановление регионов, которые пострадали от действий украинских властей.

Глава Минфина также напомнил журналистке о запланированной на следующий год индексации пенсий и зарплат бюджетников.

Силуанов признал, что на все это потребуются дополнительные средства, однако повышать налоги ведомство не планирует. Речь идет лишь об изъятии дополнительных сверхдоходов экспортеров от высоких цен на международных рынках.

Накануне министр финансов заявил, что бюджет России на ближайшие три года станет самым сложным в его карьере.