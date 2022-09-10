Силуанов заявил, что предстоящий бюджет будет самым сложным в его карьере

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Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что бюджет России на ближайшие три года станет самым сложным в его карьере.

— Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самым сложным в моей профессиональной карьере, — сказал министр.

По его словам, в проект бюджета на 2023–2025 годы закладываются финансы на достижение Россией технологического суверенитета, так как санкции Запада дали правительству понять, что целый ряд критических технологий не производится в стране.

Помимо этого, в бюджете из-за влияния санкций особое внимание будет уделено объемам экспорта энергоносителей. Он подчеркнул, что прогнозируемое количество проданного за рубеж товара влияет на объемы добычи сырья и доходы страны.

Минфин в связи с этим должен учесть все факторы и «защититься от различных рисков в объемном показателе», сказал Силуанов в эфире «России 24».

7 сентября СМИ сообщили, что Еврокомиссия предложила ограничить цену на газ из России до 50 евро за мегаватт-час, однако назвала это рискованным шагом.

Президент России Владимир Путин вскоре заявил, что Россия не будет поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут потолок цен на сырье из страны. Он также назвал инициативу по введению потолка на энергоресурсы глупой, так как ее реализация приведет к резкому росту цен на нефть и газ.