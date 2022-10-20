Арт-терапевт Воробьева рассказала, как бороться со стрессом

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Арт-терапевт Наталья Воробьева рассказала, что поможет справиться со стрессом.

Эксперт отметила, что порой отлично работает саморефлексия. Для этого нужно сесть, подумать и четко сформулировать свои истинные потребности, которые вы способны удовлетворить самостоятельно.

Не нужно запрещать себе радоваться, хотя бы мелочам. Также нужно обязательно планировать способы восполнения ресурса.

Воробьева добавила, что обязательно нужно заботиться о своем теле: заниматься спортом, принимать ванны, гулять, делать массаж.

Помогает отвлечься от негативных мыслей творчество: музыка, рисование, вышивка, передает РИАМО.

Ранее профессор Оксана Защиринская сообщила, что отвлечься от негативных и ежедневных навязчивых мыслей поможет полное погружение в текущие цели и задачи на работе. Мозг таким образом переключается и забывает о глобальных проблемах, отнимающих энергию, передает издание «Невские новости».

Еда может помочь справиться со стрессом и при этом не навредить организму. Ключевой вопрос здесь состоит в том, какие продукты для этого выбирает человек. Об этом рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.