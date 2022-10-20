Таксист попытался изнасиловать спящую пассажирку на северо-востоке столицы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Академика Королёва Карта всех событий

На северо-востоке столицы таксист домогался до уснувшей пассажирки и попытался ее изнасиловать. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 20 октября.

По ее словам, инцидент произошел ночью 10 октября. Шофер остановился на улице Академика Королева заметил, что его пассажирка 1986 года рождения заснула. Попытавшись воспользоваться беззащитным состоянием жертвы, злоумышленник перебрался на заднее сиденье автомобиля и сперва начал домогаться до женщины, а после попробовал изнасиловать ее.

Довести преступный умысел до конца таксист не смог, так как пострадавшая проснулась и оказала активное сопротивление, после чего смогла сбежать из машины. Затем пассажирка обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера». По подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний мужчина.

Его причастность к нарушениям была подтверждена в результате проведенных следственных действий, и теперь СК попросит Останкинский районный суд столицы заключить фигуранта под стражу.

Другая попытка изнасилования произошла на юге Москвы. Мужчина изнасиловал девушку, а та в отместку перерезала ему горло.