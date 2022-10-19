Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Девушка перерезала горло насильнику на юге столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Девушка перерезала горло насильнику на юге столицы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Автозаводская улица Карта всех событий

На юге столицы женщина полоснула по горлу мужчину, который ее изнасиловал. Об этом стало известно в среду, 19 октября.

По предварительным данным, 18 октября на улице Автозаводской пьяный 52-летний мужчина напал на 25-летнюю девушку и надругался над ней. В отместку за это пострадавшая ударила обидчика ножом по горлу.

На данный момент подозреваемый в изнасиловании находится в реанимации, а в деле разбираются сотрудники правоохранительных органов, сообщает РЕН ТВ.

Другое изнасилование произошло в октябре на западе столицы. Мужчина, угрожая причинить вред матери малолетнего, изнасиловал его. Злоумышленника арестовали.

изнасилование Москва Госпитализация Убийства Даниловский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте