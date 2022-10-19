Девушка перерезала горло насильнику на юге столицы

На юге столицы женщина полоснула по горлу мужчину, который ее изнасиловал. Об этом стало известно в среду, 19 октября.
По предварительным данным, 18 октября на улице Автозаводской пьяный 52-летний мужчина напал на 25-летнюю девушку и надругался над ней. В отместку за это пострадавшая ударила обидчика ножом по горлу.
На данный момент подозреваемый в изнасиловании находится в реанимации, а в деле разбираются сотрудники правоохранительных органов, сообщает РЕН ТВ.
Другое изнасилование произошло в октябре на западе столицы. Мужчина, угрожая причинить вред матери малолетнего, изнасиловал его. Злоумышленника арестовали.