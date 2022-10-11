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Суд арестовал мужчину, который изнасиловал ребенка на западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал мужчину, который изнасиловал ребенка на западе столицы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Никулинский районный суд отправил в СИЗО мужчину, который изнасиловал знакомого ребенка на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 11 октября.

По ее словам, подсудимого арестовали на два месяца, то есть до 10 декабря 2022 года.

Преступление, о котором идет речь, произошло в октябре 2022 года в квартире жилого дома в ЗАО. Мужчина, угрожая причинить вред матери малолетнего, изнасиловал его.

Еще одно дело об изнасиловании расследуют на юго-востоке столицы. 2 октября мужчина избил девушку и надругался над ней.

Аресты изнасилование Западный административный округ (ЗАО) Следственный комитет Москва
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