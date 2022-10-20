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Спасатели помогли корове выбраться из ямы в Чечне

Степан Жирнов
Происшествия
Спасатели помогли корове выбраться из ямы в Чечне
Фото: Пресс-служба МЧС

В Чеченской Республике корова провалилась в яму. Для спасения пришлось вызывать МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 20 октября.

По информации ведомства, животное провалилось в яму, которую вырыли для ремонта водопровода. Сперва хозяева попытались самостоятельно спасти Буренку, но не справились и вызвали спасателей.

Спасатели помогли корове выбраться из ямы в Чечне

Специалисты МЧС Чеченской Республики прибыли на место и вызволили корову при помощи лопат и веревок. Животное не пострадало, сообщает Telegram-канал «МЧС России».

Столичные сотрудники ведомства тоже частенько спасают животных. 6 сентября спасатели достали попавших в беду котят из вентиляционной шахты на юго-западе Москвы.

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