Спасатели помогли корове выбраться из ямы в Чечне

Фото: Пресс-служба МЧС

В Чеченской Республике корова провалилась в яму. Для спасения пришлось вызывать МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 20 октября.

По информации ведомства, животное провалилось в яму, которую вырыли для ремонта водопровода. Сперва хозяева попытались самостоятельно спасти Буренку, но не справились и вызвали спасателей.

Специалисты МЧС Чеченской Республики прибыли на место и вызволили корову при помощи лопат и веревок. Животное не пострадало, сообщает Telegram-канал «МЧС России».

Столичные сотрудники ведомства тоже частенько спасают животных. 6 сентября спасатели достали попавших в беду котят из вентиляционной шахты на юго-западе Москвы.