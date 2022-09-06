Котят спасли из вентиляционной шахты на юго-западе столицы

Фото: пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 32Б Карта всех событий

Спасатели вытащили котят из вентиляционной шахты на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы во вторник, 6 августа.

По информации ведомства, жительница района Коньково услышала мяуканье, доносившееся из вентиляционной шахты, и вызвала спасателей. По вызову на улицу Миклухо-Маклая, в район дома № 32б, прибыл расчет аварийно-спасательного отряда № 8 Пожарно-спасательного центра Москвы.

Недалеко от места, где две обеспокоенные женщины слышали жалобный писк, специалисты обнаружили люк, ведущий в вентиляционную шахту теплоколлектора. Один из спасателей спустился вниз и обнаружил двух котят.

Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Спасенных животных забрали домой заявительницы, сообщили в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Другое животное спасли сотрудники МЧС из Владикавказа. В подвал к местным жителям провалилась корова.