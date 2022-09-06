Спасатели вытащили корову, застрявшую в погребе

Фото: пресс-служба МЧС России

Владикавказские спасатели вытащили корову, которая провалилась в погреб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России во вторник. 6 сентября.

Инцидент произошел в селе Чермен, расположенном в Республике Северная Осетия. Домашнее животное провалилось в погреб и не смогло оттуда выбраться. Хозяева также не смогли самостоятельно вызволить буренку из ловушки и обратились в МЧС.

Прибывшие спасатели вызволили корову при помощи погрузчика. Специальные ленты пропустили под коровой и аккуратно подняли ее из погреба. Животное не пострадало, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

31 августа вызывать специальные службы для спасения животного пришлось уже в столице, в районе Кузьминки. Местные жители воспользовались порталом «Наш город» для вызволения кота.