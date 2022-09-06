Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Спасатели вытащили корову, застрявшую в погребе

Степан Жирнов
Происшествия
Спасатели вытащили корову, застрявшую в погребе
Фото: пресс-служба МЧС России

Владикавказские спасатели вытащили корову, которая провалилась в погреб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России во вторник. 6 сентября.

Инцидент произошел в селе Чермен, расположенном в Республике Северная Осетия. Домашнее животное провалилось в погреб и не смогло оттуда выбраться. Хозяева также не смогли самостоятельно вызволить буренку из ловушки и обратились в МЧС.

Прибывшие спасатели вызволили корову при помощи погрузчика. Специальные ленты пропустили под коровой и аккуратно подняли ее из погреба. Животное не пострадало, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

31 августа вызывать специальные службы для спасения животного пришлось уже в столице, в районе Кузьминки. Местные жители воспользовались порталом «Наш город» для вызволения кота.

МЧС Животные Спасатели Северная Осетия Владикавказ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте