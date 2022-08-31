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Жители Кузьминок спасли кота с помощью обращения на портале «Наш город»

Елена Самойлова
Город
Жители Кузьминок спасли кота с помощью обращения на портале «Наш город»
Фото: t.me/techmos
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки, 120-й квартал Карта всех событий

Жители района Кузьминки спасли котенка с помощью портала «Наш город». Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Животное четыре дня просидело на макушке дерева без еды и воды, не имея возможности спуститься самостоятельно. Заметив кота, неравнодушные жители написали коллективное обращение на портал «Наш город».

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В тот же день модераторы отправили по указанному адресу автовышку, в результате кота удалось снять с дерева. Его накормили и напоили, сейчас жизни пушистого ничего не угрожает, сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Ежегодно в Москве тысячи кошек выпадают из окон квартир. Животные получают серьезные травмы, иногда даже несовместимые с жизнью.

«Вечерняя Москва» узнала, можно ли отучить питомца сидеть на краю пропасти и как обезопасить домашнего любимца от падения с высоты. По словам профессионального фелинолога, руководителя Московского городского клуба любителей кошек Людмилы Макаровой, ежедневно в ветклиники столицы поступают десятки, если не сотни котов, которые упали с высоты.

«Наш Город» Животные Район Кузьминки
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