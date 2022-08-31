Жители Кузьминок спасли кота с помощью обращения на портале «Наш город»

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки, 120-й квартал Карта всех событий

Жители района Кузьминки спасли котенка с помощью портала «Наш город». Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Животное четыре дня просидело на макушке дерева без еды и воды, не имея возможности спуститься самостоятельно. Заметив кота, неравнодушные жители написали коллективное обращение на портал «Наш город».

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В тот же день модераторы отправили по указанному адресу автовышку, в результате кота удалось снять с дерева. Его накормили и напоили, сейчас жизни пушистого ничего не угрожает, сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Ежегодно в Москве тысячи кошек выпадают из окон квартир. Животные получают серьезные травмы, иногда даже несовместимые с жизнью.

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