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На краю пропасти: как спасти домашнюю кошку от падения из окна

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
На краю пропасти: как спасти домашнюю кошку от падения из окна
Фото: Вечерняя Москва

Ежегодно в Москве тысячи кошек выпадают из окон квартир. Животные получают серьезные травмы, несовместимые с жизнью. К сожалению, данная проблема носит массовый характер и становится особенно актуальной в теплое время года. «Вечерняя Москва» узнала, можно ли отучить питомца сидеть на краю пропасти и как обезопасить домашнего любимца от падения с высоты.

По словам профессионального фелинолога, руководителя Московского городского клуба любителей кошек Людмилы Макаровой, ежедневно в ветклиники столицы поступают десятки, если не сотни котов, которые упали с высоты.

— Проблема в том, что вы никак не отучите кошек садиться возле открытых пространств на большой высоте. Это генетическая особенность кошачьих. Коты сами по себе охотники, они добытчики и в то же время мишень для более крупных животных. А с высоты — лучший обзор: можно смотреть на перемещение потенциальной жертвы или вовремя заметить приближающуюся опасность, — объяснила она.

Макарова порекомендовала всем владельцам кошек устанавливать на своих балконах и окнах защитные сетки и приспособления, которые не дадут животному упасть.

— Делайте барьеры, устанавливайте сетки. Вы не сможете перевоспитать или исключить у животного инстинкт, заложенный природой, — предупредила специалист.

При этом Макарова уточнила, что не всегда коты, падая с большой высоты, погибают или получают травмы.

— У этих животных хорошо развит вестибулярный аппарат. Поэтому даже котятам удается приземляться на лапки, если они падают с небольших расстояний. Конечно, многое зависит от того, куда именно кот приземляется. Если он падает, скажем, с восьмого этажа и прямо на кусты, траву или дерево, то есть шанс выжить и даже обойтись небольшими травмами.

Но если падение приходится на асфальт, то шансы спастись крайне малы, заключила фелинолог.

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