Путин присвоил Чичериной звание заслуженной артистки России

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Российская рок-певица Юлия Чичерина удостоилась звания «Заслуженный артист России». Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном в четверг, 20 октября, на официальном портале правовой информации.

— Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва, — говорится в документе.

В апреле российский лидер присвоил звание народного артиста РФ эстрадному певцу Стасу Михайлову, а также певице и члену Общественной палаты России Диане Гурцкой. Также в список вошла советская и российская актриса Елена Санаева, которая исполнила роль лисы Алисы в фильме «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева.

До этого депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой присвоить певцу Ярославу Дронову звание заслуженного артиста России. Миронов подчеркнул в своем письме президенту России Владимиру Путину, что это почетное звание необходимо вручить музыканту за его уникальный талант и патриотизм.