Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Фото: Администрация президента РФ

Рецептурные лекарства можно будет покупать в онлайн-формате с 1 марта в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в четверг, 20 октября.

Согласно закону, в рамках эксперимента в трех регионах можно будет приобретать рецептурные лекарства онлайн. В их перечень не войдут льготные лекарственные препараты, а также те, что содержат наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. Также в список не будут добавлены спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов и лекарства, изготовленные аптечными организациями.

При дистанционной продаже аптеки должны идентифицировать личность покупателя, на которого оформлен рецепт. Такая мера повысит доступность лекарств для всех категорий граждан, говорится в документе.

Подробнее о том, как будут проверять подлинность рецептов и какие лекарства нельзя будет купить онлайн, — в материале «Вечерней Москвы». Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов отметил, что в эксперименте участвуют те регионы России, в которых существует система электронных рецептов.