Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Лейла Алиева
Общество
Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Фото: Администрация президента РФ

Рецептурные лекарства можно будет покупать в онлайн-формате с 1 марта в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в четверг, 20 октября.

Согласно закону, в рамках эксперимента в трех регионах можно будет приобретать рецептурные лекарства онлайн. В их перечень не войдут льготные лекарственные препараты, а также те, что содержат наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. Также в список не будут добавлены спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов и лекарства, изготовленные аптечными организациями.

При дистанционной продаже аптеки должны идентифицировать личность покупателя, на которого оформлен рецепт. Такая мера повысит доступность лекарств для всех категорий граждан, говорится в документе.

Подробнее о том, как будут проверять подлинность рецептов и какие лекарства нельзя будет купить онлайн, — в материале «Вечерней Москвы». Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов отметил, что в эксперименте участвуют те регионы России, в которых существует система электронных рецептов.

Законы Россия Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте