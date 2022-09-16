Как будет действовать новый закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Фото: shutterstock

Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств. Согласно документу, предлагается провести эксперимент в нескольких российских регионах по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Если инициативу примут окончательно, то он пройдет с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях.

В рамках эксперимента аптечные сети смогут продавать рецептурные лекарственные препараты дистанционно. Перечень медикаментов утвердит уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Кроме того, пациенты смогут получать лекарства при условии электронных рецептов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта фармацевтического рынка Николая Беспалова, как будут проверять подлинность рецептов и какие лекарства нельзя будет купить онлайн.

По его словам, в эксперименте участвуют те регионы России, в которых существует система электронных рецептов. Однако бумажные рецепты смогут идентифицировать по уникальному номеру.

— На данный момент сложно сказать, как все будет на деле. Проект стартует в следующем году в тех регионах, где есть система электронных рецептов. Очевидно, что именно электронные рецепты будут задействованы в этой системе. А также будет какой-то механизм, который позволит признавать бумажные рецепты. Возможно при заказе этих препаратов на сайтах организаций, которые подключатся к эксперименту, нужно будет вводить идентификационные номера. Кроме того, предполагается, что будут проверять документы, удостоверяющие личность покупателей. Хотя я считаю, что это уже лишнее, — рассказал Беспалов.

Эксперт отметил, что некоторые виды лекарств запретят для онлайн-продажи. Тем не менее этот список будет минимальным.

— Важно помнить, что есть перечень ограничений, который будет запрещать продажу некоторых рецептурных препаратов. Например, наркотические, сильнодействующие препараты, спиртосодержащие и льготные лекарства. Отмечу, что это будет очень небольшой объем продуктов. Основной должен быть доступен при онлайн-продаже, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Специалист напомнил, что рецептурный препарат можно купить только в течение месяца с момента получения рецепта.

— Стандартный рецепт на медикаменты действует в течение месяца. Возможно, существуют определенные исключения для какой-то категории граждан, — подытожил он.