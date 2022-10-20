Эксперт Андриевская объяснила, повысит ли ЦБ ключевую ставку

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Начиная с апреля ЦБ только снижал ключевую ставку шесть раз подряд с 20 до 7,5 процента. Директор по аналитике финансового маркетплейса Ирина Андриевская не исключает, что на ближайшем заседании 28 октября регулятор поднимет ключевую ставку.

— Ставки по коротким депозитам вырастут больше, чем по долгосрочным, и классические рублевые вклады будут самым ликвидным и доходным инструментом для рядового россиянина, — отметила она в комментарии aif.ru.

Дело в инфляции, считает эксперт, которая по итогам 2022 года составит 12,4 процента, как прогнозируют в Минэкономразвития. Как отметила Андриевская, в случае повышения ключевой ставки вырастут ставки по вкладам.

При этом специалист добавила, что вместе с процентами по вкладам в случае повышения ключевой ставки вырастут и проценты по кредитам.

До этого эксперты рассказали, в чем хранить деньги во время кризиса. Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса Ирина Андриевская посоветовала большую часть денежных средств хранить на рублевых депозитах.

Вклады относятся к безрисковым инструментам. Второй инструмент в группе безрисковых — облигации федерального займа.